محمد بن سلمان يستقبل نائب رئيس الوزراء السنغافوري

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري، في العاصمة الرياض، بحضور 3 وزراء.

© REUTERS / HANDOUT دعوة محمد بن سلمان لحضور مؤتمر الطيران الأهم في إسرائيل

أفادت وكالة الأنباء السعودية ( واس )، أن ابن سلمان استقبل نائب رئيس الوزراء السنغافوري، الوزير المنسق للسياسات الاقتصادية، ثارمان شانمو جاراتونام، وعقد اجتماعا مشتركا معه لمناقشة القضايا الثنائية بين البلدين.

ولفتت الوكالة إلى أن ولي العهد بحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بالجانب الاقتصادي، في ضوء رغبة الحكومة السنغافورية بالمساهمة في برامج ومشاريع تحقيق رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوكالة أن وزراء حضروا الاجتماع هم وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة المهندس خالد الفالح، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وسفير السعودية لدى سنغافورة سعد الصالح.

سمو #ولي_العهد ونائب رئيس الوزراء السنغافوري يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين، ويبحثان الفرص الواعدة لتطوير التعاون في مختلف المجالات.#واس pic.twitter.com/0AxPsfHYeW — واس (@spagov) January 21, 2019

كما حضر من الجانب السنغافوري كبير وزراء الدولة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع الدكتور محمد مالكي بن عثمان، والسفير السنغافوري لدى المملكة لورانس أندرسون، إضافة إلى مسؤولين آخرين.