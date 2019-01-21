بالفيديو... أصغر حفيدات الملك فاروق تحتفل بعقد قرانها في جينيف

احتفلت الأميرة فوزية، أصغر حفيدات الملك فاروق الأول، ملك مصر السابق، وكريمة ولي العهد السابق، أحمد فؤاد، بعقد قرانها، في منزل والدها بجنيف.

وشارك الصفحة الرسمية لموقع فاروق الأول على موقع "فيسبوك"، فيديو حصري من عقد القران، والذي تستقبل فيه الأميرة فوزية (36 عاما) مع عريسها، كعكة زفافها في الحفل، وسط حضور الأهل.

وكانت صحيفة "الأهرام" المصرية، نقلت عن مصادر قريبة من الأسرة المالكة السابقة، بأن عقد القران سيكون مقصورا على المتبقين من أفراد العائلة المالكة وعائلة العريس والأصدقاء المقربين جدا منهم الأميرة ياسمين كريمة الأميرة فريال، وأحفاد الأميرة فائقة، وحفيد الأميرة فوقية، نجلة الملك فؤاد من الأميرة شويكار.

وعريس الأميرة فوزية فرنسي مسلم يدعى سيلفان هونودو (39 عاما)، وهو مهندس إلكترونيات يعمل في موناكو.

وتعمل فوزية في مجال العلاقات العامة والإعلام، وسبق لها العمل في القطاع الخاص بمصر في مجال إدارة الأعمال وقت أن كانت تعيش بالقاهرة، كما عملت كدبلوماسية ضمن وفد مونت كارلو بالنمسا.