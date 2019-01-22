مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن عند حاجز حوارة على مدخل مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

القدس — سبوتينك. وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء يوم الاثنين، "جرت محاولة لارتكاب اعتداء طعن بالقرب من معبر حوارة حيث تم تحييد المخرب من دون وقوع إصابات في صفوف القوات".

وأضاف أن "التفاصيل قيد الفحص، وأن قوات إضافية في طريقها للمكان".

#عاجل قبل قليل جرت محاولة لارتكاب #اعتداء_طعن بالقرب من دوار السامرة (معبر #حوارة) حيث تم تحييد المخرب من دون وقوع إصابات في صفوف القوات. التفاصيل قيد الفحص. قوات إضافية في طريقها للمكان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 21, 2019

وأوضح مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن "المعلومات الأولية تشير إلى مقتل الفلسطيني".

وشهدت مناطق فلسطينية ومستوطنات إسرائيلية عدة حوادث طعن ودهس استهدفت إسرائيليين، فضلا عن مصادمات بين محتجين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر 2017، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.