الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبلية شرق صعدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم الثلاثاء، إحراز تقدم ميداني في مواجهات مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن مصدر عسكري قوله أن "قوات لواء التحرير أطلقت، يوم الأحد، عملية واسعة على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة رشاحة بمديرية كتاف شرق صعدة".

وأضاف أن "القوات تمكنت خلال العملية من تحرير كافة السلاسل الجبلية بعد معارك شرسة مع مليشيا الحوثي".

وأشار إلى "فرار أفراد المليشيا مخلفين وراءهم الكثير من القتلى والجرحى".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس / آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/كانون الثاني من العام ذاته.

ويعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بفعل معارك تتواصل منذ قرابة 4 سنوات بين القوات اليمنية الحكومية مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.

وتوصل وفدا الحكومة والحوثيين في ستوكهولم، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، برعاية أممية، لاتفاقات تهدف لتخفيف وطأة الصراع على المدنيين وتهدئة القتال، إلا أن الطرفان يتهمان بعضهما البعض بشكل متكرر بانتهاك الاتفاقات.