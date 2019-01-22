هجوم من مستشار الديوان الملكي السعودي: هؤلاء لا يستحقون العيش في البلد (فيديو)

هاجم مستشار الديوان الملكي السعودي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، المقصرين والمتساهلين في أعمالهم ووظائفهم، واصفا إياهم بأنهم لا خير فيهم.

واعتبر المنيع، في برنامج فتاوى على القناة الأولى السعودية، أن المقصرين والمتساهلين في أعمالهم ووظائفهم لا يستحقون العيش في هذه الحياة، وأنهم "لا يستحقون العيش في هذه الحياة، وأنهم ليس لهم حق أن يعيشوا في بلد لا ينفعونه"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وانتقد: "المقصرين في ما أسند إليهم من واجبات ومهام وظيفية، رغم ما يتقاضونه من أجور ورواتب، داعيا إياهم في هذا الصدد لتقوى الله، والعمل بجد واجتهاد وفاعلية من أجل المساهمة في خدمة أنفسهم وأسرهم، وتنمية أوطانهم لفرض قوتها وعزتها وحضارتها بأيدي وعقول أبنائها وشبابها، وبما يغني عن استقدام العمالة الأجنبية والوافدة".

وأضاف المنيع: "من يكون لديه شيء من التساهل والتقصير والتكاسل فهذا يعطي دليلا على أنه وأمثاله من المواطنين لا خير فيهم، وأنهم لا يستحقون العيش في هذه الحياة"، محذرا من أن "أي إنسان ليس له مثل هذا المقصد فليس له حق أن يعيش في بلد لا ينفعه".