بعد حادثة العلم... طلب ليبي من لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن على لبنان رد الاعتبار عن حادثة إنزال العلم الليبي في بيروت من قبل عناصر من "حركة أمل" اللبنانية.

© Sputnik . Edward Besov بعد إحراق العلم الليبي... حقيقة الوساطة العربية بين طرابلس وبيروت

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة " عكاظ " السعودية، قال المسماري: "في الحقيقة نحن مستاؤون جدا لما حدث في بيروت، لكن نتوقع أن الإخوة في لبنان وخاصة المهتمين بقضية موت الصدر أن القضية ليست قضيتهم فقط بل هي قضية حتى الليبيين، فالليبيون كانوا يعانون في السابق من معمر القذافي ومن التصرفات".

وأضاف المسماري: "حولوا القضية إلى قضية دولة وحاولوا الآن الاستفادة منها بشكل أو بآخر، وبالتالي نحن مستاؤون جدا من هذا العمل وخاصة إنزال العلم الليبي والدوس على العلم الليبي، وهذا يمثل كل الليبيين ويمثل الشعب الليبي بأسره، ولا يمثل القذافي ولا يمثل حقبة معينة، ولكن للأسف ما حدث حدث وأتمنى أن يكون هناك عمل إيجابي على مستوى رسمي من الجانب اللبناني، ورد لاعتبار الليبيين نحو هذه الحادثة".

وتأتي هذه المواقف، بعد انتشار مقطع فيديو "مسيء" على مواقع التواصل الاجتماعي، وثّق عملية تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف بعض مناصري حركة أمل، لاستبداله برايتهم ونعت الليبيين بـ"الخنازير"، وكذلك تداول صور لآخرين أقدموا على دوس العلم الليبي بالأقدام، وذلك تعبيرا عن رفضهم لدعوة ليبيا لحضور القمّة، في حركة استفزت الليبيين.