رئيس المخابرات السودانية: مندسون ينفذون عمليات اغتيال

وقال قوش، إن "موجة الاحتجاجات التي تشهدها مدن عديدة في البلاد بدأت في التراجع"، حسب موقع سودان تربيون.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان... وفاة مواطن نتيجة إصابته أثناء أحداث الخميس الماضي بالخرطوم

وأكد قوش أن "الشعب برغم غضبه على الحكومة الا إنه لم ينخرط في المظاهرات واكتفى بالتفرج".

وحمل رئيس جهاز الأمن والمخابرات السوداني من اسماهم بـ"المندسين" "مسؤولية ارتكاب جرائم القتل".

واندلعت الاحتجاجات في السودان، بداية من 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في مدينة عطبرة شمال البلاد، بعد انعدام كامل لخبز الطعام، ثم تمددت تلك الاحتجاجات لتصل إلى عدد واسع من مدن السودان المختلفة.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان في 2011، وذهاب ثلاثة أرباع مناطق إنتاج النفط مع الدولة الجديدة، وظلت تتطور الأزمة مع عجز الدولة عن زيادة الإنتاج لكسب النقد الأجنبي، ووصلت ذروتها بعجزها عن توفير الخبز والوقود والدواء، مع شح في السيولة النقدية منذ منتصف العام 2017، ما تسبب في خلق غضب واسع وسط المواطنين.