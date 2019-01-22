سائحة تصور إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان (فيديو)

ويظهر المقطع المصور، يوم الأحد الماضي، آثار الدخان فوق منتجع جبل الشيخ، بعد تفعيل القبة الحديدية ضد صاروخ أرض — جو، أطلق من داخل سوريا باتجاه إسرائيل.

وتم تصوير اللقطات من كاميرا مثبتة على خوذة لسيدة تتزلج أسفل الجبل، وصواريخ أطلقت من نظام القبة الحديدية عن بعد، وآثار الدخان في السماء، وصوت بالعبرية "لا أصدق أنني صورت هذا".

Look at what Israeli families skiing in northern Israel saw above them yesterday… #StopIran pic.twitter.com/aRAEHCnKVX — Israel Defense Forces (@IDF) January 21, 2019

بدورها، ​اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية إيران وسوريا بالبدء في شن عمليات عسكرية، وقالت إن العملية التي قامت بها إسرائيل على مناطق جنوب سوريا، ليل الأحد، كانت ردة فعل على صاروخ أطلق على هضبة الجولان من دمشق.

ونشرت الوزارة الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، "فيديو يظهر صاروخ في السماء بينما يقوم أناس بالتزلج في الجولان".

وعلقت الوازرة على الفيديو قائلة: "لو عرف السبب بطل العجب، في شمال هضبة الجولان يتمتع بالرياضة الشتوية هادئ البال، وإذا بصاروخ أرض أرض متوسط المدى من إنتاج إيران ينطلق من منطقة دمشق في سماء شمال الهضبة".

وتابعت الخارجية الإسرائيلية في نفس التغريدة قائلة: "هكذا جنت على نفسها براقش، فهل اتضح لإيران لماذا تلقت هذه الضربة العنيفة الليلة؟".

لو عُرف السبب بطل العجب! امس عندما كان هذا المتزلج🇮🇱 في شمال هضبة الجولان يتمتع بالرياضة الشتوية هادئ البال، واذا بصاروخ ارض ارض متوسط المدى من انتاج #ايران ينطلق من منطقة #دمشق في سماء شمال الهضبة! هكذا جنت على نفسها براقش! فهل اتضح لإيران لماذا تلقت هذه الضربة العنيفة الليلة! pic.twitter.com/Ea8l358cde — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) ٢١ يناير ٢٠١٩

وكان سلاح الجو الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات في سوريا، حيث أسفرت الغارات عن مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 6 آخرين، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.

وقال مصدر أمني لـ"سبوتنيك"، فجر اليوم، إن "أكثر من 15 صاروخ دفاع جوي تم إطلاقها للتصدي لأهداف معادية فوق العاصمة دمشق وريفها". وقال المصدر إن هناك معلومات أولية عن محاولة استهداف مطار المزة العسكري غرب دمشق.

وأوضح أن أصوات الانفجارات المسموعة في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لسلسلة صواريخ معادية أطلقتها طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية. وأكد، أنه "تم التصدي لصواريخ أرض-أرض أطلقها العدو الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتم إسقاطها فوق سماء قرى جبل الشيخ بريف دمشق الجنوبي الغربي".

في السياق ذاته، قال مصدر عسكري رفيع المستوى لـ"سبوتنيك": "إن العدوان الإسرائيلي الحالي هو الأعنف ووسائط دفاعاتنا الجوية اثبتت جدارتها بالتصدي لهذا العدوان. وأكد أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 38 صاروخا إسرائيليا، توزعت بين محيط العاصمة دمشق وريفها وريفي القنيطرة والسويداء".