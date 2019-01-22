مصر تعلن موعد الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية المكررة

أعلن طارق الملا، وزير البترول المصري، موعد الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية المكررة.

© AFP 2018 / STR وزير البترول المصري: شركات النفط الكويتية مهتمة بتوسيع عملها في مصر

وقال الملا خلال لقاء مع أعضاء جمعية البترول، إن مصر لديها برنامج معلن لترشيد دعم الطاقة منذ عام 2014، قبل التعامل مع قرض صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن زيادة أسعار المواد البترولية جاءت تصحيحًا للأسعار التي كانت قائمة، بحسب ما نشرته صحيفة " المصري اليوم ".

وأشار الملا إلى أن تحقيق مصر الاكتفاء من المنتجات البترولية المكررة خلال الـ 3 سنوات المقبلة، وأعلن الوزير عن تطوير 6 معامل لتكرير البترول خلال 4 سنوات مقبلة، بتكلفة 9 مليارات دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلي إلى 41 مليون طن سنويًا.

وأوضح أن عمليات البحث والاستكشاف عن البترول مستمرة خلال الفترة المقبلة، لتعويض التناقص الطبيعي للآبار العاملة، كاشفًا عن قرب إعلان طرح مزايدة البحث والاستكشاف في البحر الأحمر خلال أسابيع قليلة.

وقال:

"سيشعر المواطن بالتحسّن مع زيادة الموارد وتراجع الحديث عن العجز المالي، وبالتالي زيادة الإيرادات وإمكانية إقامة مشروعات جديدة تساهم في تحسين دخل المواطن.

ولفت الملا إلى تراجع الدعم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي والذي سجل نحو 6% في عام 2013 ليصل إلى 1.7% خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن أي تخفيض في الدعم يتم توجيهه نحو تحسين مستويات المعيشة للأكثر احتياجا من خلال زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة"، والاهتمام بالبطاقات التموينية وغيرها من الخدمات المقدمة لغير مستخدمي البنزين.