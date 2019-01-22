الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لـ"حماس" شمالي غزة

قصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، موقعا تابعا لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، شمالي قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت موقعا لحركة "حماس" شمالي القطاع، ردا على تعرض القوات الإسرائيلية لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني.

#عاجل قصفت دبابة موقعًا تابعًا لمنظمة #حماس في شمال قطاع #غزة ردًّا على تعرض قوات #جيش_الدفاع لإطلاق نار من قطاع غزة بالقرب من #السياج_الأمني دون وقوع إصابات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 22, 2019

​وقال أردعي، على "تويتر": "قصفت دبابة موقعا تابعا لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على تعرض قوات جيش الدفاع لإطلاق نار من قطاع غزة بالقرب من السياج الأمني دون وقوع إصابات".