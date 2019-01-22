السعودية تكشف تفاصيل لقاء الملك سلمان مع وزير الخارجية البحريني

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الثلاثاء، خليفة وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "نقل وزير الخارجيىة البحريني للملك سلمان تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، فيما أبدى العاهل السعودي تحياته وتقديره له".

وأضافت الوكالة، أنه جرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة.

وكان الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا، برئيس وزراء مملكة البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك للاطمئنان على صحته.

وهنأ "العاهل السعودي، رئيس وزراء مملكة البحرين بنعمة الشفاء، داعياً المولى أن يسبغ عليه موفور الصحة والعافية". وقد عبر رئيس وزراء مملكة البحرين، عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة".