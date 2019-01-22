عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى الوطن خلال 24 الساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، اليوم الثلاثاء، عن عودة أكثر من ألف لاجئ إلى أرض الوطن خلال الـ24 الساعة الماضية.

سبوتنيك. وجاء في نشرة المركز اليومية: "خلال الـ 24 الساعة الماضية، عاد 974 لاجئا من أراضي الدول الأجنبية إلى الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عاد من لبنان 438 شخصا عبر معبري "جديدة يابوس" و "تلكلخ"، (من بينهم 132 امرأة و 223 طفلا)، وعاد 536 لاجئا من الأردن عبر معبر "نصيب"، من بينهم (161 امرأة و273 طفلاً).

ومنذ 18 تموز/يوليو 2018، عاد 107.689 شخص من أراضي الدول الأجنبية.

ومن جانب آخر أفاد المركز أنه خلال الـ24 الساعة الأخيرة عاد 30 شخصا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد في الغوطة الشرقية (محافظة دمشق)، بالإضافة إلى 196 نازحا إلى مناطق إقامتهم الدائمة في محافظات دير الزور ودمشق وحمص.

هذا وتواصل الوحدات الهندسية إزالة الألغام من الأراضي والمرافق داخل سوريا، حيث جرى خلال 24 ساعة تطهير نحو 26 هكتارا من الأراضي في محافظات القنيطرة وحمص ودمشق وتم إبطال مفعول 36 عبوة ناسفة، من بينها عبوة واحدة يدوية الصنع.