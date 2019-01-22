رئيس "أرامكو" السعودية يكشف خططها المستقبلية

وقال أمين حسن الناصر، رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، إن "أرامكو تعكف على توسيع نطاق أعمالها ومشروعاتها بفاعلية، من خلال أنشطتها المتنامية في مجالات الغاز"، حسب صحيفة المدينة السعودية.

© AP Photo / Saudi Press Agency السعودية تكشف تفاصيل لقاء الملك سلمان مع وزير الخارجية البحريني

وتابع الناصر أن "تقنیات تحویل النفط الخام إلى كیمیائیات ستؤدي إلى الاستغناء عن عدة أعمال صناعیة تقلیدیة أو تنظیمھا، بحیث یؤدي ذلك إلى إنتاج كیمیائیات ذات تكلفة اقتصادیة وأثر بیئي أقل".

وأشار الناصر في تصریحات على ھامش لقاء مع أعضاء من منظمة كبار الإداریین التنفیذیین العالمیة، إلى أن "الشركة تعمل على تحویل مزید من المنتجات إلى كیمیائیات نظرا للنمو في قطاع الكیمیائیات، المتوقع أن یصل إلى 30 % بحلول عام %50 و 2030."

وكانت أرامكو وقعت في شھر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مذكرة تفاھم مع شركة سابك لتطویر مجمع متكامل لتحویل النفط الخام إلى كیمیائیات بشكل كامل بالمملكة.