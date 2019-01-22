رئيس "أرامكو" السعودية يكشف خططها المستقبلية

وقال أمين حسن الناصر، رئيس شركة أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، إن "أرامكو تعكف على توسيع نطاق أعمالها ومشروعاتها بفاعلية، من خلال أنشطتها المتنامية في مجالات الغاز"، حسب صحيفة المدينة السعودية.
وأشار الناصر في تصریحات على ھامش لقاء مع أعضاء من منظمة كبار الإداریین التنفیذیین العالمیة، إلى أن "الشركة تعمل على تحویل مزید من المنتجات إلى كیمیائیات نظرا للنمو في قطاع الكیمیائیات، المتوقع أن یصل إلى 30 % بحلول عام %50 و 2030."
وكانت أرامكو وقعت في شھر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مذكرة تفاھم مع شركة سابك لتطویر مجمع متكامل لتحویل النفط الخام إلى كیمیائیات بشكل كامل بالمملكة.
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