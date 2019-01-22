الأمم المتحدة: نقل 144 مهاجرا إلى ليبيا رغم المخاطر

أفادت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 140 لاجئا ومهاجرا الذين أنقذتهم السفينة (ليدي شام) في البحر وصلوا إلى مصراتة في ليبيا ونقلوا إلى مركز احتجاز.

قال تشارلي ياكسلي، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، "في السياق الليبي الحالي، حيث تسود نوبات العنف وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، ينبغي عدم إعادة اللاجئين والمهاجرين الذين يتم إنقاذهم إلى هناك".

ونددت المفوضية "بتسييس عمليات الإنقاذ في البحر" من جانب الدول الأوروبية التي تحد من قدرة جماعات الإغاثة على القيام بعملياتها.

وذكر ياكسلي أن أكثر من 200 شخص غرقوا بالفعل في يناير/ كانون الثاني ووصل 4507 إلى أوروبا عبر البحر على الرغم من "البرد القارس والخطر الشديد".

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان نشر على موقعها الرسمي، بأن أكثر من 4.5 ألف مهاجر وصلوا في عام 2018 إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط.