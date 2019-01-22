سيدة سعودية تطالب بإبعاد الرجال عن إحدى الوظائف في "العاصمة المقدسة"

طلبت سيدة سعودية إبعاد الرجال عن إحدى الوظائف، في أمانة "العاصمة المقدسة" (مدينة مكة المكرمة).

دعت فاطمة صحر، أمين العاصمة المقدسة، محمد عبد الله القويحص، إلى إبعاد الرجال عن ملف النظافة وتسليمه للنساء "لأن هن المناسبات لهذا الدور"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

وقالت فاطمة نصر إن الرجال "لا يفقوا في هذا المجال شيئا".

وأكدت نصر أنه "لو أتيحت لهن الفرصة في المراقبة لتغير واقع النظافة في الشوارع والأحياء".

ورد القويحص على فاطمة نصر قائلا: "مستعد لتعيينك هذا الأسبوع، بشرط أن تستمري في العمل وتثبتي وجودك".