سيدة سعودية تطالب بإبعاد الرجال عن إحدى الوظائف في "العاصمة المقدسة"

دعت فاطمة صحر، أمين العاصمة المقدسة، محمد عبد الله القويحص، إلى إبعاد الرجال عن ملف النظافة وتسليمه للنساء "لأن هن المناسبات لهذا الدور"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.
وقالت فاطمة نصر إن الرجال "لا يفقوا في هذا المجال شيئا".
كيف انتزعت سيدة وظيفة رجالية من أمين العاصمة المقدسة؟— صحيفة عكاظ (@OKAZ_online) January 22, 2019
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وأكدت نصر أنه "لو أتيحت لهن الفرصة في المراقبة لتغير واقع النظافة في الشوارع والأحياء".
ورد القويحص على فاطمة نصر قائلا: "مستعد لتعيينك هذا الأسبوع، بشرط أن تستمري في العمل وتثبتي وجودك".
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