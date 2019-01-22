القوات الروسية ترصد إطلاق صاروخ إسرائيلي شرقي البحر المتوسط

وأفادت وزارة الدفاع بأن المسار المستهدف "مر من الجزء الأوسط من البحر المتوسط باتجاه الساحل الشرقي".
وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، أن "وزارة الدفاع أجرت اليوم اختبارا ناجحا بصاروخ (حيتس 3) المضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، حيث اعترض صاروخ (حيتس 3) صاروخ الهدف خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية".
وتابع، في تغريدة على "تويتر"، "منظومة صواريخ الحيتس (سهم بالعربية) تعطي إسرائيل القدرة على حماية سمائها وأراضيها من صواريخ ثقيلة بعيدة المدى".
وزارة الدفاع أجرت اليوم اختبارا ناجحا بصاروخ "حيتس 3" المضاد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات حيث اعترض صاروخ "حيتس 3" صاروخ الهدف خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية.— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) January 22, 2019
منظومة صواريخ الحيتس (سهم بالعربية) تعطي إسرائيل القدرة على حماية سمائها وأراضيها من صواريخ ثقيلة بعيدة المدى. pic.twitter.com/WJPNTfs3Ol
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الأحد، غارات على مواقع عسكرية سورية حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية.
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