"تويتر" يغلق حساب رئيس البرلمان العراقي

أعلن مركز الإعلام الرقمي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن موقع "تويتر" أغلق حسابا وهميا ينتحل صفة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وأفاد المركز في بيان، أن "الحساب المذكور تسبب بتضليل المستخدمين على "تويتر"، وأدى لمشاكل كثيرة حيث أشار له العديد من السياسيين الأجانب والعراقيين في تغريداتهم، وآخرهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو".

وأضاف البيان أن "الحساب المزيف كان متابعا من قبل أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص، من ضمنهم عشرات السياسيين والإعلاميين العراقيين، ويستخدم الحساب المزيف معرفا قريبا جدا لمعرف الحساب الحقيقي للحلبوسي".

وحذر المركز من الحسابات الوهمية وضرورة رصدها قبل انتشارها من أجل التعامل معها بطريقة صحيحة وطبقا لقوانين مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق أشار مركز الإعلام الرقمي العراقي إلى أن حساب الحلبوسي الحقيقي والموثق هو https://twitter.com/AlHaLboosii وكل حساب غيره يعتبر زائفا ولا ينبغي الاعتماد على تغريداته.