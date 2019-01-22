الخارجية الكويتية تعلن قرصنة رقم هاتفها واستغلاله في عمليات احتيال

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن رقم بدالتها الهاتفية تمت قرصنته واستغلاله من قبل بعض الأشخاص، لممارسة النصب والاحتيال على مجوعة من المستهدفين.

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY مصادر تزعم "قرصنة" وكالة أنباء السودان

القاهرة — سبوتنيك . وبحسب وكالة الأنباء الكويتية ( كونا )، التي نقلت عن بيان صحافي للوزارة، فإن "هذه المجموعة تقوم بالاتصال بالأفراد المستهدفين، وإيهامهم بأن المتصل ممثل وزارة الخارجية الكويتية، وتطلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات جامعات وهمية".

وتوهم المجموعة المستهدفين بأن هناك رسوما مالية يجب تحويلها إلى حسابات خارجية، حتى يتم التصديق على الشهادات الجامعية المطلوبة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من عمليات النصب والاحتيال، وعدم التعامل مع أشخاص أو أرقام هاتفية غير معروفة مسبقا.