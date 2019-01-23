بعد تفجير سقط فيه العشرات... الملك سلمان وولي عهده يتحدثان

وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك وما نتج عنه من قتلى جرحى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك وما نتج عنه من وفيات وإصابات".

وقال الملك سلمان: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية أفغانستان الإسلامية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الأفغاني الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة للرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك. وقال ولي العهد السعودي: "علمت بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية وردك، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب".

​وكانت وكالة الأمن الوطني "المخابرات" الأفغانية أكدت مقتل 36 شخصا فقط، وإصابة 58 آخرين، في تفجير استهدف مركزا أمنيا، بولاية ورداك، وسط البلاد.

فيما قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية يوم الاثنين الماضي، إن "أكثر من 100 عنصر أمن قتلوا، عندما هاجم مسلحون من حركة طالبان مجمعا عسكريا في إقليم ميدان وردك وسط أفغانستان". ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: "لدينا معلومات على أن 126 شخصا قتلوا بالانفجار داخل مركز التدريب العسكري".

بدورها، نقلت وكالة "أريانا" الأفغانية عن الناطق باسم السلطة المحلية في ولاية وردك، عبد الرحمن منجل، قوله إن "انتحاريا استهدف قاعدة عسكرية لقوى النظام الوطني بمدينة ميدان شهر"، مضيفا أن "المهاجمون اقتحموا المعسكر بعد التفجير واشتبكوا مع الأمن لمدة ساعة تقريبا".