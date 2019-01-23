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10:46 23 يناير/ كانون الثاني 2019
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    الشرطة الأمريكية

    قرار رسمي يحل لغز غرق السعوديتين تالا وروتانا في نيويورك

    © Sputnik . Filipp Kravtsov
    العالم العربي
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    كشف الطب الشرعي في مدينة نيويورك الأمريكية، عن أسباب وفاة الشقيقتين السعوديتين الغامضة تالا وروتانا الفارع، اللتين غرقتا في نهر هدسون بولاية منهاتن.

    وقالت رئيسة الطب الشرعي باربرا سامبسون: "توصل مكتبي إلى أن وفاة الشقيقتين الفارع تالا وروتانا، كان نتيجة لانتحارهما، حيث ربطت إحداهن الثانية قبل أن تقفزا إلى النهر"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

    الشرطة الأمريكية
    © AFP 2018 / Laura Buckman
    شاهد لحظة العثور على جثتي فتاتين سعوديتين بأمريكا
    وعثر على جثتي تالا البالغة 16 عاما وروتانا 22 عاما، مقيدتين بشريط لاصق في منطقة الخصر والأيدي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على شاطئ نهر هدسون في مانهاتن بنيويورك.

    وقالت شرطة نيويورك إن الشابتين حاولتا الفرار عدة مرات من منزلهما في فرجينيا الذي تركتاه في نهاية 2017، مشيرة إلى أنه كان لديهما سجل ومذكرات وطلبتا قبل انتحارهما اللجوء في الولايات المتحدة.

    بدورها، نفت السفارة السعودية لدى واشنطن، صحة ما ورد في تقارير صحفية، بشأن علاقة المملكة بوفاة شقيقتين سعوديتين بالولايات المتحدة.

    ونفت المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، عبر حسابها على "تويتر"، إصدار أمر إلى "تالا" و"روتانا" فارع بالعودة إلى المملكة، بعيد تقديمهما طلب اللجوء السياسي لدى الولايات المتحدة، وقبيل العثور على جثتيهما في نهر هدسون بولاية نيويورك. وأكدت أن التقارير الصحفية التي أشارت إلى تلك "الأوامر"، "خاطئة تماما"، وأن التحقيقات في قضية اختفائهما ومقتلهما ما تزال جارية.

    انظر أيضا:

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