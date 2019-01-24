رغم موافقة "الكابينيت" ودعم نتنياهو... "حماس" ترفض المنحة القطرية

أكد نائب رئيس حركة "حماس" في غزة، خليل الحية، اليوم الخميس، أن حركته أبلغت السفير القطري، محمد العمادي، رفض استقبال المنحة القطرية.

وقال الحية في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، الخميس، إن غزة لن تكون جزءًا من المهرجانات الانتخابية الإسرائيلية، مضيفا "ناقشنا مع العمادي اليوم عدة ملفات، وهو تفهم شرحنا ورفضنا للمنحة بعد شروط الاحتلال"؛ بحسب وكالة "سما".

© REUTERS / AHMED ZAKOT إسرائيل تقتل عضوا بحماس وتؤجل مساعدات قطرية بعد تصعيد في غزة وحمّل الدكتور خليل الحية إسرائيل مسؤولية التراجع والتلكؤ في التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر. مضيفا "نرفض السياسة الإسرائيلية التي تمارس دور الابتزاز والتلكؤ والتراجع على الالتزام بالتفاهمات".

وأكد نائب رئيس حركة "حماس" في غزة "نرفض استلام المنحة القطرية الثالثة، ردًا على سلوك الاحتلال تجاه التفاهمات التي رعتها مصر والأمم المتحدة، ونحمل الاحتلال المسؤولية"، مشددا على أن مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة، حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها.

وأشاد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" بدور قطر وجهودها قائلًا "نرحب بدورها ونقدر جهدها بأميرها الوالد، وأميرها تميم ، ووزير الخارجية والسفير العمادي.. وغزة ترحب بهم، وترحب بكل الجهود الإسلامية".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إنه في أعقاب توصية قدمها جهاز "الشاباك" قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السماح بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.