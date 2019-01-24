إقالة أول امرأة تتولى منصب متحدث حكومي في المملكة

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في أمريكا، تعيين فهد ناظر، متحدثا باسمها خلفا لفاطمة باعشن، التي كانت أول امرأة تشغل منصب متحدث في حكومة المملكة.

وقالت باعشن في تغريدة على صفحتها بموقع "تويتر"، تعليقا على تغريدة للسفارة السعودية، وإعلان ناظر المتحدث الرسمي الجديد "لقد كان امتيازا كبيرا لخدمة المملكة العربية السعودية والسفارة السعودية بأمريكا، وخصوصا سمو السفير الأمير خالد بن سلمان، دخلت هذا الدور بامتنان خالص وانتقل بنفس الروح، شكرا لكم على إتاحة فرصة الخدمة"؛ بحسب "CNN".

It was the pinnacle of privilege to serve the Kingdom of Saudi Arabia, the @SaudiEmbassyUSA, and especially HRH Amb Prince @kbsalsaud. I entered this role with immense gratitude and transition in that same spirit. Thank you for the opportunity to serve. https://t.co/RKKOFI6zTD — Fatimah S Baeshen (@FatimahSBaeshen) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وكانت السفارة السعودية قد أعلنت في تغريدتها، نقلا على لسان الأمير خالد بن سلمان: "نحن ممتنون للغاية لفاطمة باعشن، وخدماتها الهائلة بالنيابة عن المملكة، ونتمنى لها التوفيق في مساعيها المقبلة".

يذكر أن فهد ناظر شغل منصب مستشار سياسي لدى السفارة السعودية في أمريكا، وكان زميلا في شؤون العلاقات الدولية بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية.