أردوغان: من يرغب في إبعادنا عن سوريا لا يهدف لحرية الشعب ولكن العكس

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الأطراف التي ترغب في إبعاد تركيا عن سوريا لا تهدف لضمان حرية الشعب السوري، وإنما العكس تماما تسعى إلى تعميق المستنقع.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس قوله "سيكون بإمكان ملايين السوريين العودة إلى منازلهم عندما نطهر منبج وتل رفعت وشرق الفرات من الإرهابيين".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: سيكون بإمكان ملايين السوريين العودة إلى منازلهم عندما نُطهّر منبج وتل رفعت وشرق الفرات من الإرهابيين — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 26, 2019

​وأضاف "أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عند الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في سوريا، وسنأتي على حين غرة إذا لم تنجح المباحثات".

#عاجل | #أردوغان: أظهرنا للعالم أننا لا نتردد عند الضرورة بتنفيذ العمليات العسكرية في #سوريا، وسنأتي "على حين غرة" إذا لم تنجح المباحثات السياسية والدبلوماسية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 26, 2019

​وتابع "قولوا للذين يسألون عن سبب وجود تركيا في سوريا إن أحكام اتفاق أضنة لا تزال سارية المفعول".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: قولوا للذين يسألون عن سبب تواجد #تركيا في #سوريا بأن أحكام "اتفاق أضنة" لا تزال سارية المفعول — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 26, 2019

​وأوضح "الجميع يقول إنه موجود بـ سوريا لمحاربة داعش، لا نعرف ما فعلوه بالتنظيم لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم"، لافتا إلى أنه خلال العامين الأخيرين أوقفت تركيا أكثر من 8 آلاف مشتبه بانتمائهم لـ"داعش".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: الجميع يقول إنه موجود بـ #سوريا لمحاربة "#داعش" ولا نعرف ما فعلوه بالتنظيم لكنهم إما تجاهلوا مقتل ما يقرب من مليون شقيق سوري أو أصبحوا شركاء مباشرين بقتلهم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 26, 2019

​وأضاف "عازمون على إنقاذ منطقتنا من هذه الكارثة الكبيرة بالتعاون مع الروس والإيرانيين من جهة والأمريكيين من جهة أخرى، وقبل كل شيء بالتعاون مع الشعب السوري".