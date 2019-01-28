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15:50 28 يناير/ كانون الثاني 2019
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    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

    بالفيديو... تفاصيل ما جرى بين أمير قطر والرئيس الكوري في البيت الأزرق

    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    العالم العربي
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    اتفق رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الذي يجري زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية، على تعزيز التبادل والتعاون بين البلدين في البنية التحتية للنقل البري والصناعات الجديدة خلال محادثات القمة بينهما اليوم الاثنين في البيت الأزرق (القصر الرئاسي) في سيئول.

    وقال المكتب الرئاسي اليوم في بيان إن الرئيس مون ناقش مع أمير قطر سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ليس في مجالي الطاقة والتصنيع فقط، بل في مجالات البنية التحتية للنقل والصحة والطب والزراعة ومصايد الأسماك أيضا، حسب وكالة "يونهاب".

    وخلال محادثات القمة، قال الرئيس مون إنه يأمل في أن يؤدي تعاون الطاقة بين البلدين القائم على تزويد قطر لكوريا الجنوبية بالغاز الطبيعي المسال(LNG) ، إلى التعاون في الصناعات الجديدة مثل الشبكة الذكية التي تعتزم الحكومة الكورية الجنوبية تطويرها.

    ودعا الرئيس مون إلى دعم الشركات الكورية الجنوبية لكي تشارك في المشاريع الكبيرة الحجم التي تقوم بها دولة قطر مثل مشروعي مطار حمد الدولي وتوسيع الموانئ. كما دعا إلى إيلاء اهتمام خاص ببعض الشركات الكورية التي تعاني من صعوبة في أعمالها في قطر.

    وبدوره، قال الشيخ تميم إن الشركات الكورية الجنوبية لديها خبرات غنية في مجال البناء وتمتلك التقنيات المتميزة، معربا عن ترحيبه بدخول الشركات الكورية إلى السوق القطري. وتعهد بإيلاء اهتمام بالشركات الكورية التي تعاني من صعوبات في أعمالها في قطر.

    وقال أمير قطر خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "كانت مباحثاتنا في سول مثمرة، حيث أبرمنا حزمة من مذكرات التفاهم المهمة التي ستمد الاقتصاد القطري بعناصر قوة جديدة في مجالات شتى سيما التقنيات الذكية التي تعتبر كوريا الجنوبية رائدة فيها، وستنقل علاقات التعاون بين البلدين إلى مستوى أرفع".

    واتفق رئيسا كوريا الجنوبية وقطر على تعزيز التعاون في البنية التحتية للنقل والنقل البحري.

    كما اتفقا على تعزيز التعاون في الصحة والطب والزراعة ومصائد الأسماك والتعليم والتدريب والأمن من خلال مشاركة كوريا الجنوبية في مشروع "رؤية قطر الوطنية 2030".

    واتفقا أيضا على استخدام التكنولوجيا الكورية لبرنامج الأمن الغذائي القطري، وتوسيع التبادلات في برنامج التدريب الوظيفي في مجالي الجمارك والأمن.

    ووقع مسؤولون حكوميون من كوريا الجنوبية وقطر على مذكرات التفاهم في 7 مجالات بحضور زعيمي البلدين، بما فيها مذكرات التفاهم للتعاون في المزرعة الذكية، والنقل البري، وتربية الأحياء المائية، والاعتراف المتبادل برخص المهندسين البحريين، والتدريب وبناء القدرات، والشبكة الذكية، والموانئ.

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    أمير قطر يغادر البلاد متوجها إلى كوريا الجنوبية

    وتطرقت محادثات القمة أيضا إلى عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.

    وشرح الرئيس مون للشيخ تميم الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية، ودعاه إلى الدعم والتعاون في الجهود لنزع السلاح النووي لشبه الجزيرة الكورية.

    وأشاد الشيخ تميم، بدور كوريا الجنوبية القيادي في انتشار زخم السلام في شبه الجزيرة الكورية، معربا عن أمله في انتشار مزاج السلام في منطقة الشرق الأوسط.

    وبدوره، صرح الرئيس مون بأن قطر تشهد إدارة شؤون الدولة بسلاسة وتطور المجتمع بشكل مطرد تحت إشراف الشيخ تميم، على الرغم من التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا.

    وأبدى أمله في إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال إجراء الحوار وبذل الجهود الدبلوماسية بين الأطراف المعنية.

    وأعرب الرئيس مون عن تمنياته بإنجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، قائلا إن بلاده ستتقاسم خبراتها في استضافة كأس العالم لكرة القدم والألعاب الأولمبية الشتوية والصيفية بنجاح، مع قطر.

    وأشاد الرئيس مون بخطة قطر لإدخال الحافلات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) من أجل كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 الصديقة للبيئة، مبديا أمله في أن تشارك الشركات الكورية في مشروع لتوريد محطات شحن الحافلات.

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