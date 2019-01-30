للمرة الأولى منذ 40 عاما... تفاصيل زيارة ملك إسبانيا إلى العراق

قام ملك إسبانيا فيليب السادس، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة، إلى بغداد، في أول زيارة لملك إسباني إلى العراق منذ أربعة عقود، حيث تفقد القوات الخاصة المنتشرة في البلاد.

© REUTERS / Chema Moya/POOL إسبانيا تسعى لزيادة عدد عسكرييها في العراق

ووفقا لـ"فرانس برس"، تفقد ملك إسبانيا فيليب السادس، صباح اليوم، القوات الخاصة المنتشرة في البلاد، وبعدها التقى الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر السلام بالعاصمة بغداد".

ودعا الرئيس العراقي برهم صالح، الحكومة الإسبانية للإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق، فيما أبدى ملك إسبانيا إعجابه بصمود العراقيين، وذلك وفقا لـ"السومرية نيوز".

وأشاد صالح، خلال اللقاء: "بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة ترسيخها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين"، موضحا أن "العراق يسعى إلى تطوير علاقاته مع محيطه الإقليمي والدولي لتعزيز مكانته ودوره في المنطقة".

ورحب صالح: "بدعم المجتمع الدولي لإعادة إعمار البلاد، لاسيما مناطقه المحررة"، داعيا الحكومة الإسبانية إلى "الإسهام بفعالية في حركة البناء التي يشهدها العراق على مختلف الصعد". وثمن صالح "دور إسبانيا ومشاركتها الفعالة في الحرب ضد عصابات داعش".

بدوره، أبدى الملك فيليب السادس "إعجابه بصمود العراقيين وتضحياتهم بوجه الإرهاب"، مؤكدا "حرص بلاده على توطيد علاقات الصداقة وتوسيع آفاق التعاون البناء بين البلدين واستعدادها للمساهمة في إعادة البناء الإعمار".