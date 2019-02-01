تسجيل
15:25 01 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    أمير قطر

    "مستعدون للتدخل"... بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر

    © AFP 2018 / Ashraf Shazly
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إلى العودة إلى "الوحدة والوفاق" لدى ترحيبه بأمير قطر في بكين وسط الخلاف المرير الذي قطعت فيه دول عربية بقيادة السعودية العلاقات مع الدوحة.

    ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن جين بينغ قال لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين، إن التعاون الإقليمي أساس مهم للازدهار في منطقة الخليج.

    وأضاف شي أن الصين تدعم جهود مجلس التعاون الخليجي الساعية إلى "حل ملائم للخلافات وأوجه التعارض من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لاستعادة الوحدة والوفاق بين الدول الخليجية والعربية".

    أمير الكويت
    © AP Photo / Jon Gambrell
    أول تعليق كويتي على استقالة مبعوث أمريكا بسبب "فشله في إنهاء مقاطعة قطر"

    وتابع شي قائلا "الصين مستعدة لمواصلة القيام بدور بناء وفقا لرغبات دول مجلس التعاون الخليجي"..

    وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل والمواصلات مع قطر في يونيو حزيران 2017. وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران الخصم الإقليمي للسعودية.

    وتقول قطر، التي تنفي الاتهامات، إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها، بينما لم تنجح جهود وساطة من الكويت والولايات المتحدة التي تعتبر وحدة الخليج أمرا جوهريا لاحتواء إيران.

    ولم تظهر أي إشارة على إمكانية حل الخلاف قريبا. وعززت قطر العلاقات مع الدول الداعمة لها مثل تركيا، مع توقعات بأن التجارة بين أنقرة والدوحة قد زادت بأكثر من النصف في 2018.

    وظلت الصين إلى حد كبير بمنأى عن الخلاف ودعت إلى حله من خلال المحادثات، لكنها استضافت مسؤولين قطريين كبارا منذ بدء الخلاف بما في ذلك وزير الخارجية في ديسمبر كانون الأول.

    "صديق قديم"

    في تصريحات أمام الصحفيين، وصف شي أمير قطر بأنه "صديق قديم وجيد".

    أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    أمير قطر يتحدث من الصين... ماذا قال

    وقال أمير قطر لشي إن صداقتهما على المستوى الشخصي تسعده. وأضاف: "نحن مستعدون لزيادة الاستثمارات في الصين، في البنية التحتية أو أي مجال آخر نعتبره مهما لنا.

    "يسعدنا تزويد الصين بالغاز المسال ومستعدون لتقديم المزيد للصين في المستقبل القريب. يسرني كثيرا أن أكون في الصين".

    كانت شركة الطاقة الحكومية العملاقة قطر للبترول قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها وقعت اتفاقا مدته خمس سنوات لتوريد 600 ألف طن من غاز البترول المسال للصين سنويا.

    وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر وقع عدة مذكرات تفاهم مع الرئيس الصيني تشمل تعاونا في التدريب الدبلوماسي والوفود التجارية وفي تطوير دور قطر ضمن مبادرة الحزام والطريق وإقامة روابط تجارية في أنحاء العالم.

    انظر أيضا:

    صور فاضحة... تفاصيل التجسس على أمير قطر وناشطة يمنية شهيرة
    أمير قطر يتحدث من الصين... ماذا قال
    بالفيديو... نجل أمير قطر يعبر عن فرحته بالفوز بـ"طريقة خاصة"
    أمير الكويت يتحدث عن "لم الشمل"... ويبعث رسالة إلى أمير قطر بعد المباراة
    بعد جدل تجنيس اللاعبين... تصريحات مفاجئة من أمير قطر قبل لقاء منتخب اليابان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الصين, الأزمة الخليجية, مقاطعة قطر, الحكومة الصينية, مجلس التعاون الخليجي, تميم بن حمد آل ثاني, شي جين بينغ, قطر, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المغنية الأمريكية ليدي غاغا تصل السجادة الحمراء، لحضور الحفل الـ 25 لتوزيع جوائز غليد السنوية لتكريم الممثلين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 27 يناير/ كانون الثاني 2019 والحاصلة على جائزة أفضل دور نسائي في فيلم ستار إز بورن (A Star is Born)
    "الفرعون حي" وبدء مهرجانات الربيع... إلى كارثة البرازيل - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    غوايدو: الشراكة مفيدة لروسيا
    غوايدو: الشراكة مفيدة لروسيا
    اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا
    "اتفاقية أضنة" بين سوريا وتركيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك