"مستعدون للتدخل"... بماذا أخبر الرئيس الصيني أمير قطر

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، إلى العودة إلى "الوحدة والوفاق" لدى ترحيبه بأمير قطر في بكين وسط الخلاف المرير الذي قطعت فيه دول عربية بقيادة السعودية العلاقات مع الدوحة.

ذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أن جين بينغ قال لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين، إن التعاون الإقليمي أساس مهم للازدهار في منطقة الخليج.

وأضاف شي أن الصين تدعم جهود مجلس التعاون الخليجي الساعية إلى "حل ملائم للخلافات وأوجه التعارض من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية لاستعادة الوحدة والوفاق بين الدول الخليجية والعربية".

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وتابع شي قائلا "الصين مستعدة لمواصلة القيام بدور بناء وفقا لرغبات دول مجلس التعاون الخليجي"..

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل والمواصلات مع قطر في يونيو حزيران 2017. وتتهم الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتقارب مع إيران الخصم الإقليمي للسعودية.

وتقول قطر، التي تنفي الاتهامات، إن المقاطعة تهدف للنيل من سيادتها، بينما لم تنجح جهود وساطة من الكويت والولايات المتحدة التي تعتبر وحدة الخليج أمرا جوهريا لاحتواء إيران.

ولم تظهر أي إشارة على إمكانية حل الخلاف قريبا. وعززت قطر العلاقات مع الدول الداعمة لها مثل تركيا، مع توقعات بأن التجارة بين أنقرة والدوحة قد زادت بأكثر من النصف في 2018.

وظلت الصين إلى حد كبير بمنأى عن الخلاف ودعت إلى حله من خلال المحادثات، لكنها استضافت مسؤولين قطريين كبارا منذ بدء الخلاف بما في ذلك وزير الخارجية في ديسمبر كانون الأول.

"صديق قديم"

في تصريحات أمام الصحفيين، وصف شي أمير قطر بأنه "صديق قديم وجيد".

© REUTERS / Gonzalo Fuentes أمير قطر يتحدث من الصين... ماذا قال

وقال أمير قطر لشي إن صداقتهما على المستوى الشخصي تسعده. وأضاف: "نحن مستعدون لزيادة الاستثمارات في الصين، في البنية التحتية أو أي مجال آخر نعتبره مهما لنا.

"يسعدنا تزويد الصين بالغاز المسال ومستعدون لتقديم المزيد للصين في المستقبل القريب. يسرني كثيرا أن أكون في الصين".

كانت شركة الطاقة الحكومية العملاقة قطر للبترول قالت في أكتوبر تشرين الأول إنها وقعت اتفاقا مدته خمس سنوات لتوريد 600 ألف طن من غاز البترول المسال للصين سنويا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر وقع عدة مذكرات تفاهم مع الرئيس الصيني تشمل تعاونا في التدريب الدبلوماسي والوفود التجارية وفي تطوير دور قطر ضمن مبادرة الحزام والطريق وإقامة روابط تجارية في أنحاء العالم.