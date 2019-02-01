قلق أمريكي من تولي "حزب الله" وزارة خدمية في الحكومة اللبنانية

صرح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن بلاده قلقة من تولي "حزب الله" اللبناني، حقائب وزارية خدمية في الحكومة اللبنانية الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن قناة "الحرة"، قول مسؤول أمريكي لم تسمّه، بأنه يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري وثنائه على جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم حزب الله".

© REUTERS / Aziz Taher مسؤول يكشف تشكيلة حكومة لبنان الجديدة

وكان رئيس الحكومة المكلف سعد الدين الحريري قد قدم تشكيلته الوزارية، أمس الخميس، لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، في القصر الجمهوري، بعد حوالي 9 أشهر على التكليف.

وتلا مدير عام مجلس الوزراء، فؤاد فليفل، مراسيم تشكيل الحكومة، وهي عبارة عن ثلاثة مراسيم، مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة يوقعه الرئيس عون منفردا، ومرسوم تكليف الرئيس الحريري يوقعه الرئيس عون منفردا، ومرسوم تأليف الحكومة يوقعه الرئيسان عون والحريري.