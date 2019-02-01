قلق أمريكي من تولي "حزب الله" وزارة خدمية في الحكومة اللبنانية

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن قناة "الحرة"، قول مسؤول أمريكي لم تسمّه، بأنه يرحب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري وثنائه على جهود القيادات اللبنانية لتخطي العقبات التي كانت قائمة، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستعمل على التأكد من أن خدمات الوزارات لا تذهب إلى دعم حزب الله".
وتلا مدير عام مجلس الوزراء، فؤاد فليفل، مراسيم تشكيل الحكومة، وهي عبارة عن ثلاثة مراسيم، مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة يوقعه الرئيس عون منفردا، ومرسوم تكليف الرئيس الحريري يوقعه الرئيس عون منفردا، ومرسوم تأليف الحكومة يوقعه الرئيسان عون والحريري.
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