فرنسا تفاجئ وزير الدفاع القطري بـ"إجراء غير مسبوق" خلال زيارته

أجرى وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، زيارة إلى فرنسا على رأس وفد عسكري.

وفوجئ العطية بهدية رفيعة، إذ قلدته فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية وسام "جوقة الشرف" من رتبة قائد، وجرت مراسم التكريم في مقر وزارة الدفاع الفرنسية، تقديرا لجهوده، بحسب بيان لوزارة الدفاع القطرية.

جمهورية فرنسا تمنح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وسام ''جوقة الشرف'' pic.twitter.com/pP1S4EQ89y — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) February 6, 2019

وهذا الوسام هو أعلى تكريم رسمي في فرنسا أنشأه نابليون بونابرت القنصل الأول للجمهورية الفرنسية الأولى في 19 مايو/أيار 1802، وينقسم إلى 5 رتب: فارس، وضابط، وقائد، وقائد عظيم، والصليب الأكبر وهي الأرفع.

وعقب مراسم التكريم، اجتمع الوزير القطري مع وزيرة الجيوش الفرنسية، وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات الدفاعية والعسكرية.

حضر التكريم والاجتماع: الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، والعميد الركن مهندس جوي محمد مبارك الشهواني الملحق العسكري القطري لدى فرنسا وعدد من منتسبي القوات المسلحة القطرية.

© AFP 2018 / LUCAS JACKSON / POOL أمير قطر يزور فرنسا أواخر الصيف لحل أزمته مع الخليج

وشهدت السنوات الأخيرة دفعة قوية في العلاقات الثنائية بين الدوحة وباريس، لا سيما منذ الزيارة التي أجراها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا في 14 سبتمبر/أيلول 2017، في أولى جولاته الخارجية منذ بدء الحصار المفروض على بلاده بتاريخ الخامس من يونيو/حزيران من 2017.

ويمثل التعاون في مجالي الأمن والدفاع بين فرنسا وقطر ركيزة التعاون الثنائي، ففي ديسمبر/ كانون الأول 2017، تم الإعلان عن توقيع عدة صفقات عسكرية بقيمة إجمالية تقدر بـ12 مليار يورو، كما نفذ العام الماضي سلسلة تمارين مشتركة عسكرية في مختلف المجالات.