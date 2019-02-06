مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني يكشف لـ"سبوتنيك" اتفاق شكل الحكم في كردستان

قال ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة، الدكتور ياسين رؤوف رسول، إن "اجتماع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني مع الحزب الديمقراطي، خرج باتفاق أولي، يتناول الملفات العالقة بين الحزبين.

© AP Photo / حكومة إقليم كردستان تعلن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث شيلادزي

وكشف رؤوف، في تصريحات لوكالة " سبوتنيك "، الملفات العالقة بين الحزبين، مؤكدا أنهما "تناولا تطبيع الأوضاع في كركوك، والشراكة الحقيقية بين الطرفين في حكومة إقليم كردستان، وتوحيد الرؤية للحديث مع حكومة بغداد".

وأضاف ممثل الاتحاد الوطني الكردستاني في القاهرة، أن "الاتفاق شمل ثلاث نقاط رئيسية، الأولى نصت على تفعيل اللجنة المنبثقة من اجتماع الحزبين، والخاصة بالاتفاقيات المزمع عقدها بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، والثانية، عقد اجتماع آخر يوم 18 فبراير/ شباط الجاري، تزامنا مع جلسة برلمان كردستان الأولى، لتعيين محافظ جديد لكركوك.

وتابع: أما النقطة الثالثة، قد تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر للاتفاق بين الحزبين الكرديين على منطلق واحد للحديث مع الكتل العربية والتركمانية في كركوك"، مشيرا إلى بدء عمل اللجنة المنبثقة والخاصة بالنظر في الاتفاقات المتوقعة بين إقليم كردستان والحكومة العراقية.