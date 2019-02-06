ماذا قال نصر الله عن السعودية وابن سلمان

قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، إن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اعترف بأن واشنطن طلبت منه نشر "الوهابية" في العالم، مقابل فكر الإمام الخميني.

#لبنان: السيد نصرالله: محمد بن سلمان اعترف ان واشنطن طلبت منه نشر الوهابية في العالم مقابل فكر الامام الخميني — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٦ فبراير ٢٠١٩

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن:

ما يجري في المنطقة هو حرب أمريكية على إيران، والسعودية أداة في هذه الحرب، وليس صحيحا توصيف ما يجري في المنطقة بأنه صراع سعودي إيراني.

#لبنان: السيد نصرالله: ما يجري في المنطقة هو حرب اميركية على ايران والسعودية اداة في هذه الحرب — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٦ فبراير ٢٠١٩

وجاء تصريح حسن نصر الله خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية الإيرانية، والتي تتزامن مع هذه الأيام، حيث أضاف، قائلا:

أقول للشعوب العربية والإسلامية إن إيران لا تريد من دولكم شيئا، وبأنه من إنجازات إيران تقديم الدعم لسوريا في مواجهة الإرهاب، كما ساعدتنا في لبنان ضد التكفيريين.

#لبنان: السيد نصرالله: الافق أمامنا هو انتصار لمحور المقاومة وهزيمة لمحور اميركا وحلفائها — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٦ فبراير ٢٠١٩

وتابع الأمين العام لـ"حزب الله"، في خطابه المطول، اليوم الأربعاء:

الأفق أمامنا هو انتصار لمحور المقاومة وهزيمة لمحور أمريكا وحلفائها. وبأن الصراع في المنطقة سيبقى قائماً، وقد يأخذ أشكالاً مختلفة، وإيران ومحور المقاومة الأقوى في المنطقة حاليا، فهي ستتجاوز محنة العقوبات بحكمة قائدها وصبر شعبها.

#لبنان: السيد نصرالله: ايران ومحور المقاومة الاقوى في المنطقة حاليا — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٦ فبراير ٢٠١٩

وأضاف السيد حسن نصر الله:

إمكانية قيام إسرائيل بحرب على إيران انتهت منذ زمن، وعندما تشن أمريكا الحرب على إيران، فإنها لن تكون وحدها في المواجهة.

#لبنان: السيد نصرالله: امكانية قيام اسرائيل بحرب على ايران انتهى منذ زمن — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) ٦ فبراير ٢٠١٩

وأكد نصر الله خلال كلمته المذاعة على قناة "الميادين"، قائلا:

من إنجازات الثورة الإيرانية إخراج أمريكا وإسرائيل من إيران، والحصول على الاستقلال الحقيقي، خاصة وأن إيران تتصدر المرتبة الأولى في المنطقة على الصعيد العلمي.