إمام إيراني ينشر صورة لممرضة إسرائيلية ترضع طفلا فلسطينيا

نشر الإمام الشيعي الأسترالي الجنسية، الإيراني الأصل، محمد توحيدي، صورة عبر حسابه الموثق على موقع تويتر، قال إنها لممرضة إسرائيلية ترضع طفلا فلسطينيا.

وقال توحديدي في تعليق أرفقه بالصورة: "ممرضة إسرائيلية ترضع طفلا فلسطينيا بعد جراحة، لأن أمه مريضة وغير قادرة على ذلك. السلام جميل".

Israeli nurse breastfeeding a Palestinian child after surgery, because the mother is ill and unable to. Peace is beautiful. pic.twitter.com/y2YnrSBEoA — Imam Mohamad Tawhidi (@Imamofpeace) February 5, 2019

وأعادت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة للخارجية الإسرائيلية على تويتر، نشر تغريدة الإمام توحيدي، مضيفة تعليقا قالت فيه: "هذا المشهد الذي ترضع فيه ممرضة إسرائيلية رضيعا عربيا بعد عملية جراحية وبسبب مرض أمه يعكس مرة أخرى أن القيم الإنسانية هي الغالبة. عسى أن تسود هذه الأجواء في المنطقة بل العالم برمته وشكرا لك من إسرائيل @Imamofpeace.السلام هو الحل".

هذا المشهد الذي ترضع فيه ممرضة إسرائيلية رضيعا عربيا بعد عملية جراحية وبسبب مرض امه يعكس مرة أخرى أن القيم الإنسانية هي الغالبة. عسى أن تسود هذه الأجواء في المنطقة بل العالم برمته وشكرا لك من #إسرائيل @Imamofpeace.السلام هو الحل https://t.co/aHWbR3YJtI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) February 5, 2019

في سياق آخر، قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: "مع الإمام الخميني دخلنا زمن الانتصارات".

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن "إيران شهدت زمن الانتصارات في ظل الإمام الخميني، وبأن التزامنا بولاية الفقيه مفخرة لنا".

يشار إلى أن تصريح حسن نصر الله جاء خلال الاحتفال بالذكرى الأربعين للثورة الإسلامية الإيرانية.