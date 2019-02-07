قناة عبرية: وفد كويتي زار إسرائيل

ادعت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن وفدا كويتيا خاصا زار إسرائيل، لعدة أيام، بالتنسيق الكامل من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي كان على اطلاع بالزيارة الكاملة، وهو من سمح للوفد بزيارة بلاده.

התקרבות לעולם הערבי: קבוצה של אנשים פרטיים מכווית, מדינה שלישראל אין יחסים עמה, ביקרה בשבוע שעבר בארץ. הם הגיעו לכאן באופן פרטי כדי להתרשם ולהכיר את המדינה, ולמרות זאת הם קיבלו היתר ממשרד רה"מ. הביקור שנמשך מספר ימים התמקד באתרי דת ובמוסדות חינוך ותרבות @kaisos1987 #חדשותהערב pic.twitter.com/jf75PW29um — כאן חדשות (@kann_news) February 7, 2019

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) أن وفدا من رجال أعمال كويتيين زار إسرائيل الأسبوع الماضي، لعدة أيام، لزيارة مواقع دينية وتاريخية وثقافية، وبأن الوفد تلقى تأشيرة الدخول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأوضحت القناة العبرية أن الوفد زار مسجد الطائفة البهائية في حيفا، ومسجد الأحمدين، والمسجد الأقصى في مدينة القدس، وجامعة حيفا، ومتحف الهولوكوست في القدس.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الكويت لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وليس في نيتها التطبيع مع تل أبيب، وبأن نائب وزير الخارجية الكويتية قد أوضح أن بلاده ستكون آخر دولة تعترف بإسرائيل وتقيم معها علاقات دبلوماسية.