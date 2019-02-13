تسجيل
23:12 13 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    رئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل

    "أسرار الخليج"... إعلامي إسرائيلي يطلب نصيحة رئيس الاستخبارات السعودية السابق

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01

    طلب إعلامي إسرائيلي النصيحة من رئيس الاستخبارات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل.

    نشر باراك رافيد، المحلل السياسي الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أنه التقى الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية وحاول الاستفادة منه في تعلم اللغة العربية.

    وذكر باراك رافيد، مراسل القناة الـ13 العبرية، أنه وسط كثير من الصور واللقطات المهمة والصعبة، وقفت مع الأمير تركي الفيصل وطلبت منه أو توسلت إليه تعلم كيفية الحفاظ على اللغة العربية.

    وأوضح رافيد للفيصل خلال لقائهما ـ ليس محددا موعد اللقاء ـ أنه سبق له تعلم العربية، ولكنه نسيها، وبانه يقرأ ويكتب اللغة العربية، لكن لا يمكن التحدث بها بطلاقة، إذ يجد صعوبة في النطق بها.

    يشار إلى أن الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي، باراك رافيد، يعرض حلقات متلفزة عن العلاقات الإسرائيلية الخليجية، وأن لقاءه اليوم مع تركي الفيصل "برومو" لحلقة متلفزة عن العلاقات الإسرائيلية السعودية، على أن تذاع هذا المساء.

    وأجرى الصحفي الإسرائيلي، باراك رافيد، مقابلة مع الفيصل و20 آخرين من المسؤولين الخليجيين البارزين في الخليج، على علم بالعلاقات الإسرائيلية بمنطقة الخليج، حسب صحيفة "ميدل إيست مونيتور".
    ورفض كثير من المسؤولين الحديث إلى الكاميرا، كما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية.

    وأكد الصحفي أن رئيس الاستخبارات السعودية السابق تحدث إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية عدة مرات، ووافق على أن يتحدث إلى برنامج "أسرار الخليج"، الذي يكشف العلاقات الإسرائيلية مع السعودية والبحرين وقطر.
    وأذاع التلفزيون الإسرائيلي دقيقتين من المقابلة، المخطط لها أن تذاع في حلقات، وأشار الفيصل إلى الموقف الإسرائيلي الفلسطيني بـ"القضية الفلسطينية، أو حل النزاع" بدلا من "الصراع العربي الإسرائيلي، كما تتحدث عنه بعض الدول العربية، والمشار إليه في مبادرة السلام العربية التي صاغتها المملكة العربية السعودية.
    وتكشف الحلقات عن عالم من الاقتصاد والسياسة والعلاقات العسكرية بين إسرائيل والسعودية والبحرين والإمارات. وأضاف رافيد أن معظم الإسرائيليين لا يعرفون كثيرا عن هذه العلاقات، التي تديرها وزارة الخارجية والموساد.
    وخلال الهجوم الإسرائيلي على غزة في 2014، قال الأمير تركي الفيصل، إنه يريد أن يرحب بالإسرائيليين في بيته، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها ذلك، فقد كتب لصحيفة عبرية مقالا أخبر فيه الإسرائيليين: "أرحب بكم في بيتي بالعاصمة السعودية الرياض".    

    انظر أيضا:

    "أسرار الخليج"... طائرة إسرائيلية خاصة هبطت بـ"زائر رفيع" لأول مرة في السعودية
    "أسرار الخليج"... تحقيق تلفزيوني عبري عن أسرار العلاقات الإسرائيلية الخليجية
    تركي الفيصل يكشف سرا عمره 25 عاما عن السعودية
    تركي الفيصل يتحدث عن "الذنب الأمريكي" الذي يزيد المنطقة تعقيدا
    تركي الفيصل يخرج عن صمته: هذا ما يجب على السعودية تجاه الحرب في اليمن
    تركي الفيصل: السعودية ستجيب على سؤال "أين جثة خاشقجي" (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    الخليج, فلسطين, الاستخبارات السعودية, الأمير تركي الفيصل, السعودية, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017
    الراديو...صوت "الماضي الحاضر" الذي يحاور أذهان العالم
    ترامب يُغرق البلاد في ديون حكومية لا نهاية لها
    ترامب يغرق البلاد في ديون حكومية لا نهاية لها
    اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا
    "اتفاقية أضنة" بين سوريا وتركيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك