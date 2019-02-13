مع دفء العلاقات الخارجية الإسرائيلية... نتنياهو يهدد إيران من "وارسو"

ونشر نتنياهو على صفحته الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، أن بلاده ملتزمة بإبعاد إيران عن سوريا، وبأن إسرائيل ملتزمة بالقيام بذلك والمضي قدما في هذا الأمر.
قال رئيس الوزراء نتنياهو مساء اليوم في وارسو:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 13, 2019
"آتي للتو من لقاء ممتاز عقدته مع وزير الخارجية العماني. بحثنا خطوات أخرى نستطيع أن نتخذها سوية مع دول في المنطقة من أجل دفع المصالح المشتركة قدما. ستكون لذلك تتمة.
وتابع نتنياهو:
آتي للتو من لقاء ممتاز عقدته مع وزير الخارجية العماني. بحثنا خطوات أخرى نستطيع أن نتخذها سوية مع دول في المنطقة، من أجل دفع المصالح المشتركة قدما. ستكون لذلك تتمة.
ما نقوم به هو إبعاد إيران عن سوريا. نحن ملتزمون بالقيام بذلك وسنواصل القيام بذلك. الطقس في وارسو بارد حاليا ولكن العلاقات الخارجية الإسرائيلية تشهد دفئا كبيرا".— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 13, 2019
الفيديو: https://t.co/WJ5KebARS1
وأضاف نتنياهو في تغريدة أخرى "الطقس في وارسو بارد حاليا، ولكن العلاقات الخارجية الإسرائيلية تشهد دفئا كبيرا".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي:
أذهبُ من هنا إلى لقاء ضد إيران يحضره 60 وزيرا للخارجية وممثلا من دول العالم. المهم هو عقد اللقاء وهذا هو لقاء علني وليس سريا، لأن هناك لقاءات سرية كثيرة. هذا هو لقاء علني مع ممثلين عن دول عربية بارزة، تجلس مع إسرائيل، من أجل دفع المصلحة المشتركة قدما، وهي عبارة عن محاربة إيران.
أذهبُ من هنا إلى لقاء ضد إيران يحضره 60 وزيرا للخارجية وممثلا من دول العالم. المهم هو عقد اللقاء وهذا هو لقاء علني وليس سريا لأن هناك لقاءات سرية كثيرة. هذا هو لقاء علني مع ممثلين عن دول عربية بارزة تجلس مع إسرائيل من أجل دفع المصلحة المشتركة قدما وهي عبارة عن محاربة إيران.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 13, 2019
وسبق أن التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، في العاصمة البولندية، وارسو، بوزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي.
وقال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي خلال اللقاء:
هذه هي رؤية جديدة وهامة حول المستقبل. لقد عانت الشعوب في الشرق الأوسط كثيرا، لأنهم بقوا في الماضي. هذا هو عهد جديد يخدم المستقبل، ويخدم تحقيق الازدهار لصالح جميع الشعوب.
إلتقى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم في وارسو بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وقال في مستهل اللقاء:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٣ فبراير ٢٠١٩
"يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى. القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم. pic.twitter.com/vP2HkPkHez
إلتقى رئيس الوزراء نتنياهو اليوم في وارسو بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وقال في مستهل اللقاء:— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ١٣ فبراير ٢٠١٩
"يسرني الالتقاء بكم مرة أخرى. القرار الشجاع الذي اتخذه السلطان قابوس بدعوتي إلى زيارة سلطنة عمان يحدث تغييرا في العالم. pic.twitter.com/vP2HkPkHez
נתניהו ושר החוץ העומאני בן עלאוי בוורשה בתמונה שמפיצים כעת לשכתו, בתום הפגישה בין השניים pic.twitter.com/IAVViv4WWj— Gili Cohen (@gilicohen10) ١٣ فبراير ٢٠١٩
Exclusive: The Foreign Ministerr of Oman Yusuf Bin Alawi arriving at what was supposed to be a secret meeting with Israeli Prime Minister Netanyahu in Warsaw pic.twitter.com/dNEfsXFBBu— Barak Ravid (@BarakRavid) ١٣ فبراير ٢٠١٩
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