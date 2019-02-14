"لحظة تشرح القلب"... وزير عربي يفاجئ نتنياهو من داخل مؤتمر وارسو (فيديو)

كشف مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، عن واقعة مفاجئة قام بها وزير عربي، من داخل مؤتمر وارسو، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن "وزير الخارجية اليمني خالد اليماني بادر إلى إعارة مكبر الصوت لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال أعمال مؤتمر وارسو، وذلك بسبب تعطل مكبر الصوت الموجود أمامه".

وقال غرينبلات، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، من داخل غرفة الاجتماع، جاء فيها "لحظة تشرح القلب، لم يكن ميكروفون نتنياهو يعمل فقام وزير الخارجية اليمني بإعارته". وأضاف أن رئيس وزراء إسرائيل "رد مازحا بشأن التعاون الجديد بين إسرائيل واليمن.. خطوة بخطوة".

A lighthearted moment- @netanyahu microphone was not working so FM of Yemen loaned him his microphone. @Netenyahu joked about the new cooperation between Israel and Yemen. Step by step… 😁👍 #WarsawSummit — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) February 14, 2019

​وتابع غرينبلات في هذا السياق قائلا: "من المذهل أن تكون جالسا على بعد مسافة صغيرة من وزراء خارجية اليمن، وقطر، وعمان، والإمارات، والبحرين ونتنياهو (آخرون في المنطقة هنا أيضا)، أجروا حديثا صريحا حول التحديات الإقليمية العديدة".

من حانبه، علق نتنياهو، على جلوسه إلى جانب وزير الخارجية اليمني، بعبارة "نصنع التاريخ". ونشر نتنياهو على حسابه في "تويتر" خبرا يتضمن صورة له إلى جانب اليماني وكتب فوقها بالعبرية "نصنع التاريخ".

עושים היסטוריה 🇮🇱 pic.twitter.com/Y2Dx6pabEg — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ١٤ فبراير ٢٠١٩

الجدير بالذكر، أن اليمن لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولم يسبق الحديث عن لقاءات إسرائيلية — يمنية أو حتى سرية.