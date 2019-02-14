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17:02 14 فبراير/ شباط 2019
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    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش خلال افتتاح مؤتمر وارسو

    "يكسرون الخبز"... نائب الرئيس الأمريكي يشيد بما فعله العرب ونتنياهو

    © REUTERS / AGENCJA GAZETA
    العالم العربي
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    أشاد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، برمزية "كسر الخبز" بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والقادة العرب خلال مؤتمر الشرق الأوسط في وارسو، قائلا إنه يأمل أن يكون ذلك مبشرا بتعاون إضافي قادم.

    وتم افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، والذي كان من المفترض أن يركز في بداية الأمر على مواجهة إيران ولكن هدفه الغامض الآن هو السعي للاستقرار في الشرق الأوسط، بوجبة عشاء في القصر الملكي بالبلدة القديمة في وارسو، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © REUTERS / AGENCJA GAZETA
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    "الليلة أعتقد أننا نبدأ عهدا جديدا، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من دولة إسرائيل، مع قادة من البحرين، السعودية، والإمارات، جميعهم يكسرون الخبز، وسيتشاركون لاحقا في هذا المؤتمر وجهات النظر الصادقة حول التحديات التي تواجه المنطقة"، قال بنس، مخاطبا المشاركين.

    وأضاف: "بولندا والولايات المتحدة ترحبان برمز هذا التجمع الظاهري، رمز تعاون وإشارة مليئة بالأمل لمستقبل مشرق ينتظر الدول في الشرق الأوسط. دعونا نشير إلى كوننا أقوى معا مما سنكون وحدنا".

    ويبدو أن القمة هي المرة الأولى التي فيها يشارك قائد إسرائيلي ومسؤولون عرب رفيعون في مؤتمر دولي يركز على الشرق الاوسط منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، الذي مهد الطريق إلى معاهدات أوسلو التاريخية بين إسرائيل والفلسطينيين.

    ويشارك نتنياهو ومسؤولون عرب أيضا منصة خلال صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر.

    وكان المؤتمر من المفترض، بحسب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن يركز على نشاطات إيران الاقليمية، ولكن قلل المنظمون من التركيز على طهران.

    وفي مقال رأي مشترك صدر صباح الاربعاء على موقع "سي.إنزإن"، كتب بومبيو ووزير الخارجية البولندي جاسيك تشوابوتوفيتش إن القمة سوف تتعامل خاصة مع الحروب الأهلية في سوريا واليمن، بالإضافة إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ومسائل إقليمية أمنية أخرى.

    مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، الولايات المتحدة
    © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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    وذكر بومبيو وتشوابوتوفيتش إيران بشكل غير مباشر فقط، وتجنبا إعطاء الانطباع بأن القمة سوف تركز على مبادرة لعزل الجمهورية الإسلامية.

    وقال نتنياهو المؤتمر لن يركز على مبادرات السلام الإسرائيلي الفلسطيني، لأن بومبيو ونائب الرئيس الامريكي مايك بنس — الذي سوف يشارك في القمة أيضا — لا يتعاملان مع اقتراح الإدارة المنتظر للسلام. وقال نتنياهو لصحفيين مساء الثلاثاء ان المؤتمر سوف يركز بوضوح بدلا عن ذلك على المبادرات لإحباط العداء الإيراني.

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    أخبار إسرائيل, أخبار جامعة الدول العربية, الحكومة الأمريكية, الحكومة الإسرائيلية, بنيامين نتنياهو, أمريكا, إسرائيل
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