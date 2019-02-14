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15:38 15 فبراير/ شباط 2019
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    سعد الدين الحريري

    الحريري: لبنان ليس دولة تابعة لأي محور ولا ساحة لسباق التسلح

    © AFP 2018 / ANWAR AMRO
    العالم العربي
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    قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن لبنان ليس دولة تابعة لأي محور، وليس ساحة لسباق التسلح في المنطقة.

    جاءت تصريحات الحريري على هامش ذكرى 14 فبراير/ شباط، ذكرى اغتيال والده، رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، مضيفا أن لبنان دولة عربية مستقلة، لها دستور وقوانين ومؤسسات والتزامات عربية ودولية، ودولة أكدت على التزام النأي بالنفس.

    ونشر الحريري تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، منها ما ذكره من أن والده، رفيق الحريري، لم يستشهد ليخرب البلد، وشهادة رفيق الحريري وحدّت اللبنانيين. مضيفا:

    لن نعطي أحد أي فرصة، ليستخدم الحكم على المتهمين كأداة للفتنة بين اللبنانيين. الذي قتل رفيق الحريري كان هدفه تخريب لبنان، ومنع اللبنانيين من المطالبة برفع اليد عن قرار البلد.

    وتابع الحريري:

    اليوم، مثل كل سنة، نجتمع بعد 14 سنة على جريمة الاغتيال، وبعد 11 سنة على انطلاق المحكمة الدولية. نجتمع وحلم رفيق الحريري لا يزال معنا. ومشروعه للإعمار والنمو والاستقرار، على لسان كل لبناني يريد إعادة العمل إلى البلد.

    وأضاف الحريري في تغريدة أخرى:

    في تاريخ رفيق الحريري وتاريخنا، لا يوجد على أيدينا نقطة دم، لكن دفعنا دم من خيرة رموزنا وشبابنا. لم نحمل السلاح ولم نفتح مراكز تدريب للمسلحين، لكن فتحنا الباب لأكثر من أربعين ألف شاب وصبية، شكلوا أكبر جيش للخريجين من كل لبنان ومن كل جامعات العالم.

    وأوضح رئيس الوزراء اللبناني أن جلسة الحكم بقضية والده رفيق الحريري، وبأن العام الجاري، 2019، ستكون سنة العدالة التي انتظرها لمعرفة الحقيقة.

    وحول حكومته الجديدة، أوضح سعد الحريري أنه "بين أيدينا برنامج واضح، له تمويل وآليات عمل واضحة الأساس فيها الشفافية والإصلاحات. ولا مجال للهدر ولا لحرامية الحصص وقناصي الفرص. برنامج للاستثمار بمشاريع وخدمات بكل المناطق، خصوصاً بالمناطق المحرومة".

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    رفيق الحريري, لبنان, صحف لبنانية, سعد الحريري, لبنان
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