فجر السعيد ترد على حضور نائب الخارجية الكويتية مؤتمر "وارسو"

واجه نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، عاصفة سياسية على وقع مشاركته بمؤتمر "وارسو" في بولندا.

نشرت الكاتبة والإعلامية الكويتية، فجر السعيد، في تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر":

ليش ما انسحب من الجلسة مو الخارجية الكويتية تقول إحنا آخر دولة نطبع مع إسرائيل، ووزير خارجية اليمن خالد حسين محمد اليماني قاعد يم نتنياهو.

نائب وزير الخارجيه الكويتي يجلس على نفس الطاوله التي يجلس عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي #نتنياهو في افتتاح مؤتمر #وارسو….. ليش ما إنسحب من الجلسه مو #الخارجيه الكويتيه تقول إحنا آخر دوله نطبع مع إسرائيل 🙈🙈🙈

ووزير خارجية #اليمن

خالد حسين محمد اليماني قاعد يم #نتنياهو pic.twitter.com/Gjs9M1Go9m — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١٤ فبراير ٢٠١٩

وعلى الرغم من إثارتها للجدل في الفترة الأخيرة، بعد مطالبتها بالتطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل، فقد زادت السعيد، قائلة:

ده تطبيع ولا مش تطبيع يا متعلمين يا بتوع المدارس. اللي محارب أحد وما يحاچيه (لا يكلمه) ما يقعد معاه على نفس الطاولة.

ده #تطبيع والا مش #تطبيع يامتعلمين يابتوع المدارس 🙈🙈🙈🙈🙈 اللي محارب أحد ومايحاچيه مايقعد معاه على نفس الطاوله مهوووووووووو 🤪 pic.twitter.com/w4PUzcrVWV — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) ١٤ فبراير ٢٠١٩



وتعتبر الكويت من الدول الملتزمة بمقاطعة إسرائيل رسميًا وشعبيًا، ولا تقيم أية علاقات معها، وتكرست مقاطعتها من خلال إقرار قوانين تحظر التعامل مع الهيئات والأشخاص المقيمين في إسرائيل أو المنتمين إليها بجنسيتها، مع فرض عقوبات على مخالفي هذه القوانين تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.

يذكر أن مؤتمر "وارسو" شارك فيه وزراء ومسؤولون كبار من 60 دولة، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو؛ ما أثار تساؤلات حول بقاء الجار الله في المؤتمر الدولي، وجلوسه حول طاولة واحدة جمعته بنتنياهو.

ويشار إلى أن العاصمة البولندية، وارسو، استضافت، يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس، مؤتمرًا دوليًّا؛ لمناقشة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة وزراء للخارجية ومسؤولين كبار من الدول المشاركة.