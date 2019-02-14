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15:37 15 فبراير/ شباط 2019
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    وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

    أول تعليق من وزير خارجية اليمن على صورته بجانب نتنياهو

    © AP Photo / Bebeto Matthews
    العالم العربي
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    رد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الخميس، على الانتقادات التي وجهت إليه بعد ظهوره بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر "وارسو"، ما أثار ردود فعل واسعة.

    قال اليماني بمجموعة تغريدات له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن موقف بلاده من القضية الفلسطينية "ثابت ولا يقبل المزايدة".

    وأضاف اليماني "إن موقف اليمن والرئيس هادي من القضية الفلسطينية وشعبها وقيادتها ثابت ولا يقبل المزايدة عليه".

    وأشار إلى أن ذلك الموقف "تجلى في توجيهات هادي عندما قدتُ التحرك العربي في الأمم المتحدة لمواجهة المساس بالقدس".

    وشدد على أن المشاركة في مؤتمر "وارسو" لم تكن لمناقشة القضية الفلسطينية، بل لحشد المجتمع الدولي في مواجهة "التوسع الإيراني" في اليمن.

    واعتبر أنها "جزء من معركة استعادة الشرعية التي لا ينسحب منها إلا الجبناء".

    وفي ما يشبه التلميح إلى أنه أخطأ في جلوسه بجانب نتنياهو، قال اليماني "إن الأخطاء البروتوكولية هي مسؤولية الجهات المنظمة، كما هو الحال دائما في المؤتمرات الدولية".

    ولفت الوزير إلى أن، "محاولات وضع صبغات مخالفة للواقع لغرض المزايدة السياسية، لن يثنينا عن الدفاع عن اليمن"، في إشارة إلى الجدل الذي أثارته الصور، والحديث عن التطبيع مع إسرائيل.

    واستضافت العاصمة البولندية وارسو، الأربعاء والخميس، فعاليات مؤتمر بشأن إيران والشرق الأوسط، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، ولا سيما وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.

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    الكلمات الدلالية:
    خالد اليماني, بنيامين نتنياهو, اليمن
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