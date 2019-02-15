وفاة مواطن أردني يعمل في قوات الدفاع البحرينية

عمان — سبوتنيك. وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه فقد "صرح مدير العمليات بوزارة الخارجية بأن الوزارة تتابع من خلال السفارة الأردنية في المنامة حادث وفاة مواطن

© AP Photo / الأردن والكويت يوقعان 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم

أردني يعمل في قوات الدفاع البحرينية".

وأشار البيان إلى أن السفير الأردني في المنامة قام بالتواصل مع ذوي المتوفى وتقديم واجب العزاء وأوفد نائب السفير إلى المستشفى للوقوف على أسباب الوفاة وتقديم المساعدة المطلوبة لذويه إذ تشير التقارير الأولية بأن أسباب الوفاة طبيعية".

وقد باشر مركز العمليات بإجراءات نقل الجثمان إلى المملكة بناء على طلب ذويه وذلك فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحوادث.