السعودية تغلق حقل نفط السفانية جزئيا ومصدر يكشف السبب

أغلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، جزئيا حقل نفط السفانية البحري.

وكشف مصدر مطلع أن سبب الإغلاق يعود إلى حادث تسبب في تلف كابل كهرباء رئيسي، وفقا لـ"رويترز".