تعليق مثير من حمد بن جاسم بشأن الوزراء الحاضرين في مؤتمر وارسو

علق وزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، على "مؤتمر وارسو"، الذي عقد أمس الخميس، في بولندا بحضور وزراء خارجية عرب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بن جاسم، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: "هناك خطوبة تمت في السابق وهناك عرس تم في وارسو، والحضور إما شهود ملكه، أو مدعوين للحفل. أُكرر بأنني لست ضد التطبيع أو ضد فتح علاقة مع إسرائيل ولكن لا بد أن تكون العلاقة متكافئة وليست على حساب الحقوق الفلسطينية".

عرس وارسو: هناك خطوبة تمت في السابق وهناك عرس تم في وارسو، و الحضور إما (شهود ملكه) أو مدعوين للحفل. أُكرر بأنني لست ضد التطبيع او ضد فتح علاقة مع إسرائيل ولكن لا بد ان تكون العلاقة متكافئة وليست على حساب الحقوق الفلسطينية — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 14, 2019

وأضاف في تغريدة أخرى: "أن تؤدي لتحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم، أما عنوان الاجتماع فهو تبرير للزواج".

و أن تؤدي لتحفيز الإسرائيليين على إرجاع الحقوق وهذا الحل الأمثل للسلام الدائم. أما عنوان الاجتماع فهو تبرير للزواج. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 14, 2019

​وكان وزير الخارجية البولندي ياتسيك تشابوتوفيتش، افتتح مؤتمر وارسو، صباح أمس الخميس، والذي يجمع أكثر من 60 دولة لبحث الوضع في الشرق الأوسط، وبرنامج إيران النووي والحد من انتشار أسلحة الدمار. وأبدى الوزير البولندي، قلقه حيال برنامج إيران النووي.

فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في كلمته المؤتمرين إلى حوار صريح حول كل الملفات. وقال: "إن إيران تشكل أخطر تهديد في الشرق الأوسط، والعالم لا يستطيع تحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بدون مواجهة إيران، هذا غير ممكن".