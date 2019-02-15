بالفيديو... احتجاجات في المغرب بسبب حفل لفنان داعم لإسرائيل

نظم العشرات من ممثلي الهيئات الحقوقية المغربية المناهضة للتطبيع مع إسرائيل، وبعض السياسيين، وقفة احتجاجية، مساء أمس الخميس، بمدينة الدار البيضاء، بسبب حفل فني لفنان داعم لإسرائيل.

واعترض المحتجون على إحياء المطرب الفرنسي إنريكو ماسياس، المعروف بدعمه للجيش الإسرائيلي حفلا فنيا في المغرب بمناسبة "عيد الحب".

وقال المحتجون أن ما يحدث ما هو إلا "انزلاقات خطيرة"، طالبوا بمنع تكراره "احتراما لالتزامات المغرب بالدفاع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والدفاع عن القدس كعاصمة لفلسطين، واحتراما لمشاعر المغاربة المناصرة للقضية الفلسطينية العادلة".

وقفة احتجاجية ضد حفل المغني انريكي ماسياس بالبيضاء https://t.co/wXYDnRBbyi pic.twitter.com/cZgDrWu1Oo — Aabbir.com (@aabbircom) February 14, 2019

​وأظهرت مقاطع فيديو المحتجون يحملن لافاتات حملات عبارات تدين "تساهل السلطات المغربية مع دخول الصهاينة للبلاد"، حسب وصفهم.

واعتبروا أن هذا الحفل الفني "يتحدى مشاعر ملايين المغاربة المساندين للقضية الفلسطينية".

يذكر أن الجمعية الحكومية "الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، قالت في وقت سابق إن ماسياس "يحب تقديم نفسه كفنان للسلام، والحقيقة أنه مدافع عن الجيش الإسرائيلي واحتلال فلسطين".

وأشارت إلى أنه "ينشط في جمعية اسمها ميكدال، مخصصة لدعم جنود الوحدة المكلفة بحراسة الحدود اسمها ماكاف، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين".

انريكو ماسياس يخرج مناهضي التطبيع مع إسرائيل للاحتجاج أمام سينما ميكاراما تزامنا مع حفله https://t.co/7sm9HP0Kg8 — abderrahim (@abdomedia12) February 15, 2019

​وأشارت إلى أن ماسياس قال سابقا: "منذ أول حياتي، أعطيت نفسي وجسدي لدولة إسرائيل، كونوا على يقين: هذه هي معجزة إسرائيل".