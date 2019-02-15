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15:35 15 فبراير/ شباط 2019
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    قبل ساعات من مغادرة السعودية... ابن سلمان يشهد "الحفل الكبير"

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    يرعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، حفل سباق نادي الفروسية السنوي الكبير على كأسي ولي العهد لجياد الإنتاج والمستورد في ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالجنادرية.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
    © REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court
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    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، رحب الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بتشريف ولي العهد لهذه المناسبة الكبيرة التي تأتي امتدادا لما يحظى به النادي ونشاطاته وسباقاته من دعم كبير واهتمام بالغ منه، مؤكدا أن رعاية حكومة الملك سلمان لرياضة الفروسية تعد الركيزة الأساسية لما وصلت إليه من تطور وما تحققه من إنجازات على مختلف الأصعدة.

    وأكد الأمير بندر أن "الدعم والتشجيع والحرص المتواصل من ولي العهد دليل على الاهتمام الكبير بمستقبل رياضة الفروسية، بما ينسجم مع رؤية المملكة الطموحة 2030 ومخرجاتها، حيث أولت رياضة الفروسية بمختلف مسابقاتها حيزا كبيرا واهتماما واضحا بدعم مباشر منه، لاسيما وقد تم رفع قيمة جوائز الكؤوس الكبرى مؤخرا في قفزة غير مسبوقة تجعل من رياضة الفروسية بيئة جاذبة ومحفزة لتكون محطّ أنظار الجميع بميادينها ومنشآتها وسباقاتها".

    وقال: "شهدت المملكة تحولا كبيرا في هذا الجانب من خلال تنظيم واحتضان العديد من فعاليات الفروسية، إيمانا من ولي العهد بما تمثله هذه الرياضة العريقة من قيمة ومكانة في المجتمع"، معربا عن اعتزاز منسوبي نادي الفروسية بهذه الرعاية الكريمة من قبل ولي العهد.

    يأتي ذلك، عشية مغادرة ابن سلمان، السعودية، لبدءأ جولته الآسيوية التي تشمل باكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا.

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