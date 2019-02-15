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15:34 15 فبراير/ شباط 2019
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    النيل في أسوان

    بمسيرة للمراكب النيلية... مصر تفتتح مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

    © Sputnik . Valerei Shustov
    العالم العربي
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    تفتتح وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، ومحافظ أسوان، اللواء أحمد إبراهيم، فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون"، في الفترة من 17 حتى 22 فبراير/شباط الجاري.

    ويقام المهرجان بمشاركة 24 فرقة من 17 دولة، تمثل 3 قارات، منها 11 دولة أفريقية هي "مصر — نيجيريا — المغرب — تونس — الجزائر — السودان — الكونغو الديمقراطية — موريشيوس — غانا — كينيا — توغو"، إلى جانب 6 دول أخرى من قارتي آسيا وأوروبا، هي "الصين — إندونيسيا — الأردن — فلسطين — بولندا — اليونان"،  وتشمل 26 فعالية، بالإضافة إلى كرنفال الثقافة، وذلك خلال تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني صباح الجمعة 22 فبراير.

    لقطة من فيلم دوس فريدا
    © Photo / ASWAN FESTIVAL
    مهرجان أسوان الدولي يفتتح عروضه بـ"دوس فريدا"
    من ناحيتها، قالت وزيرة الثقافة، إن الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، تأتي في بداية احتفالات الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإعلان أسوان عاصمة لشباب القارة، وأنه يمثل استعادة مصر لمكانتها الريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

    وتبدأ الفعاليات صباح الأحد 17 فبراير، بمسيرة للمراكب النيلية، تحمل فناني ووفود الدول المشاركة، الذين يقدمون في السادسة مساء تابلوهات استعراضية بمنطقة السوق السياحي.

    واستعرضت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، أهم فعاليات الاحتفال، التي تستمر طوال عام 2019، وتضم 110 فعالية في جميع المجالات، وتشمل العديد من المهرجانات والأحداث، التي تنظمها قطاعات الوزارة، والتي بدأت باليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث شهد مشاركة 10 دول أفريقية، منها 3 لأول مرة  هي "كينيا وغانا والسنغال" التي تم إعلانها ضيف الشرف للدورة الـ 51 عام 2020.

    ويأتي مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته السابعة، كخطوة ثانية للفعاليات، إضافة إلى تخصيص 7 منح دراسية بمعهد أكاديمية الفنون لمبدعي الدول الأفريقية، كما خصصت الوزارة دورة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين مدتها عام، ومعاملة الأفارقة معاملة المصريين فيما يخص أسعار تذاكر المتاحف، وإصدار 10 أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، وعشرات المهرجانات والفعاليات الأخرى، وفقا للبيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

    انظر أيضا:

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