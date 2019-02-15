صورة نادرة للملك سلمان في شبابه

تداولت صحف محلية سعودية صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حينما كان شابا وهو يتقلد منصب أمير الرياض.

#من_ذاكرة_الفروسية



الملك سلمان عندما كان أميراً للرياض يستقبل الملك فيصل بن عبدالعزيز — رحمه الله — لحظة وصوله مقر ميدان الفروسية القديم بالملز، وبمعيته ولي العهد آنذاك الملك خالد — رحمه الله — يوم حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك عام 1394هـ. pic.twitter.com/wdFvMc82P1 — جريدة الرياض (@AlRiyadh) February 15, 2019

ونشرت صحيفة "الرياض" السعودية، عبر حسابها على تويتر ويظهر في الصورة الملك سلمان عندما كان أميرا للرياض، وذلك خلال استقباله للعاهل السعودي آنذاك، الملك فيصل بن عبد العزيز، في مقر ميدان الفروسية القديم بالملز يصحبه ولي العهد آنذاك الملك خالد يوم حفل السباق السنوي الكبير على كأس الملك سنة 1394هـ.

وكانت دارة الملك عبد العزيز الثقافية قد نشرت، يوم الأحد الماضي، صورة نادرة للملك سلمان بن عبد العزيز، يعود تاريخ التقاطها إلى نحو 38 عاما، وأظهرت جولة تفقدية للملك سلمان في حي الطائف التاريخي.