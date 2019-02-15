أقام لهم مجموعة "واتسآب"..."حزب الله" حصل على أرقام هواتف كبار المسؤولين الإسرائيليين

لجأ "حزب الله" اللبناني في الأيام الأخيرة إلى تطبيق "واتسآب" لتمرير الرسائل إلى الإسرائيليين، قيادة وشعبا.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) بأن مجموعة الواتسآب التي أقامها حزب الله اللبناني، جاءت على خلفية الذكرى السنوية لاغتيال عماد مغنيّة، في قلب العاصمة السورية، دمشق، في الثاني عشر من شهر فبراير/شباط من العام 2008.

© AP Photo / Carolyn Kaster دبر اغتيال عماد مغنية وتزوج مسلمة...من هو "أمير الظلام" مسؤول CIA الجديد في إيران