دعوة إلى "حزب الله" اللبناني... هل ينفذها

وطالب النائب "حزب الله"، بتسليم سلاحه إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
وأضاف "السلاح يجر عداوات لبنان مع دول أخرى، ولبنان محاصر دوليا من قبل أصدقائه التقليديين بسبب السلاح، والكلام عن أن بندقية السلاح هي التي كان لها التأثير الأكبر في انبثاق السلطة في الرئاسة والحكومة ومجلس النواب هو بيت القصيد، الذي لطالما حذرنا منه، وأسقط الحجج والشعارات ومحاولات الهروب من المسؤولية".
وأكد الجميل أن "كل الشعارات سقطت أمس في مجلس النواب".
وأشار سامي الجميل "من يقول إنه أوصل عون إلى رئاسة الجمهورية لماذا لا تسلمونه سلاحكم؟".
وتابع الجميل أن "موقفنا ونضالنا من أجل سيادة لبنان ليس أمرا مستجدا، وهو موجه فقط لبناء دولة".
وقال سامي الجميل "النضال من أجل سيادة لبنان لن يمنعنا من أن نفكر بمستقبلنا لأن الانتهاك للسيادة والاستقلال هو نتيجة لا المشكلة الأساسية".
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