وزير تونسي يكشف لـ"سبوتنيك" معلومات جديدة عن المفقودين التونسيين في إيطاليا

قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، محمد الطرابلسي، إن إحصاء عدد المفقودين الذين توجهوا إلى إيطاليا عامي 2011و2012 بصورة غير قانونية وصل إلى 500 شخص.

وأضاف الطرابلسي في حوار مع "سبوتنيك"، سينشر لاحقا، أن المفقودين حاولوا العبور أو عبروا إلى إيطاليا بطريقة غير قانونية عن طريق البحر، وأن بعض الأهالي أكدوا أن أبناءهم لازالوا على قيد الحياة، وأنه وصلتهم رسائل من الأراضي الإيطالية تفيد بذلك.



© REUTERS / RAMZI BOUDINA لهذه الأسباب أغلقت الجزائر حدودها في وجه المهاجرين العرب

وأوضح أن الدولة التونسية سعت للتعاون مع أهالي المفقودين لمعرفة الحقيقة، والتأكد من مصيرهم، وأن رئيس الجمهورية أمر بتكوين لجنة تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية للقيام بالإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك، حيث جمعت الوزارة بيانات لحوالي 300 من المفقودين، تعلقت بالبصمات وبالحمض النووي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة قدمت البيانات إلى الجانب الإيطالي، الذي طلب بيانات جديدة إضافية، قدمتها الوزارة أيضا، ضمن فريق عمل مشترك، ضم وزارة الشؤون الاجتماعية وزارتي الداخلية والعدل وممثلين عن الأهالي.

وأكد على أن الوزارة تتابع القضية بحرص شديد، وتعمل على إنهاء الملف بما يسهم في معرفة مصير المفقودين.

ويعود الملف إلى عام 2011، حيث توجه الآلاف من الشباب التونسي إلى سواحل إيطاليا، خلال الأسابيع والأشهر التي تلت الإطاحة بنظام بن علي، حيث حاول آلاف التونسيين الوصول بشكل غير شرعي عبر البحر إلى جزيرة لمبيدوسا الإيطالية، أقرب نقطة في أوروبا إلى سواحل تونس.

وفي وقت سابق قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: "22 ألف تونسي هاجروا إلى جزيرة لامبادوزا الإيطالية بعد الثورة التونسية".