الجيش اليمني يعلن عن عملية عسكرية واسعة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لاستكمال السيطرة على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مصدر قيادي رفيع في ألوية العروبة أن "قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت اليوم بالتحرك لحسم المعركة مع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة".

© REUTERS / Khaled Abdullah الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بالضلوع في مخطط "إسقاط ميناء الحديدة"

وأضاف أن "الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني في حجة وفك الحصار عن أبناء حجور الذين تحاصرهم ميليشيا الحوثي الانقلابية".

ولفت إلى "أن من مهام هذه القوات سيكون التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحاددة لمحافظة حجة بدءاً من منفذ الخرج ووصولاً إلى ميناء الحديدة".

وتدور منذ مطلع شباط/ فبراير الجاري، مواجهات بين مقاتلي "أنصار الله" وقبائل حجور الموالية للجيش اليمني في مديرية كُشر التابعة لمحافظة حجة، يساند فيها التحالف العربي، القبائل بغارات على مواقع وتجمعات وتعزيزات لـ"أنصار الله" التي تسعى للسيطرة على المديرية بالكامل لأهميتها الاستراتيجية.